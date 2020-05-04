Герман Ткаченко: Смолов вылетел в Испанию Агент Федора Смолова сообщил, что нападающий вылетел в Испанию.

- Он вылетел в Испанию. Самочувствие хорошее, по договоренности с »Сельтой» он находился в Москве, вернется в Испанию в условленные даты, - цитирует Ткаченко РБК.

Ранее стало известно, что по прилету в Испанию Смолов в течение недели будет сдавать тесты на наличие вируса COVID-19.