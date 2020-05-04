Шалимов случайно признался, что в 1994 году зарабатывал в «Интере» 1,2 миллиона долларов

Один из пользователей, комментируя недавние скандальные высказывания Шалимова о «дармоедах» и «бомжах», напомнил специалисту о его активном участии в скандале с «письмом 14» перед ЧМ-1994: «А не вы ли в 1994-м ныли, чтобы вам денег больше дали, и из-за этого слили тот чемпионат? Или вы были бомжом в тот период?» На это Шалимов ответил: «Ты о чем, идиотина? Я получал тогда в «Интере» 100 000 долларов в месяц».

Напомним, что 3 мая главный тренер «Ахмата» оказался в центре скандала, когда через инстаграм назвал «дармоедами тех, кто хочет получать деньги у государства» и напомнил, тем, кто «сейчас ноет» о том, что «им не хуже, чем бомжам». После шквала критики Шалимов удалил это сообщение. А позже назвал его шуткой.

Что касается 1994 года, то тогда он действительно был одним из инициаторов «письма 14», требуя замены Павла Садырина на Анатолия Бышовца. В итоге Шалимов пропустил тот чемпионат мира. В «Интере» дела у него тогда тоже не складывались: он потерял место в основе и отправился по арендам.