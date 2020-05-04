«Сельта» намерена подписать со Смоловым полноценный контракт Испанский клуб начал переговоры с «Локомотивом» о подписании нападающего Федора Смолова на постоянной основе.

По информации Mundo Deportivo, «Сельта» намерена оставить в составе 30-летнего форварда после окончания срока аренды. Ранее стало известно, что Смолов, покинувший Испанию во время пандемии коронавируса, в понедельник, 4 мая, вылетел в Виго.