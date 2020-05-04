Дракслер открыт для предложений «Ювентуса» и «Милана»

По информации Calciomercato, несмотря на то, что контракт хавбека с «ПСЖ» заканчивается только летом 2021 года, он готов к смене клуба уже нынешним летом.
Как отмечает издание, Дракслер нацеливается на переезд в Италию и рассматривает «Ювентус» и «Милан» в качестве потенциальных клубов для продолжения карьеры.
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