Дракслер открыт для предложений «Ювентуса» и «Милана» - Советский спорт
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04 мая 2020 23:56Футбол

Дракслер открыт для предложений «Ювентуса» и «Милана»

Немецкий полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер готов к переходу в один из клубов Италии.

По информации Calciomercato, несмотря на то, что контракт хавбека с «ПСЖ» заканчивается только летом 2021 года, он готов к смене клуба уже нынешним летом.

Как отмечает издание, Дракслер нацеливается на переезд в Италию и рассматривает «Ювентус» и «Милан» в качестве потенциальных клубов для продолжения карьеры.

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