Андреас Гранквист: Переезжая в Краснодар, я не знал, чего ждать Шведский футболист выступал за «быков» с 2013 по 2018 год.

Бывший защитник «Краснодара» Андреас Гранквист в интервью клубной пресс-службе вспомнил о времени, проведенном в стане «быков».

«Должен сказать, что пять лет в «Краснодаре» – вершина моей футбольной карьеры. Переезжая в Краснодар, я не знал, чего ждать, ведь это был довольно молодой клуб без большого бэкграунда в премьер-лиге.

Но мне там понравилось сразу. Игроки, тренерский штаб, менеджеры и, конечно, президент клуба – все произвели только позитивное впечатление. Ну и болельщики, они всегда поддерживали нас на высшем уровне. Поэтому мне и моей семье очень понравились годы в «Краснодаре», – сказал шведский футболист.

В составе россиян Гранквист отыграл 181 матч, забил 10 голов и отдал семь голевых передач.

В настоящий момент 35-летний защитник выступает за «Хельсингборг».