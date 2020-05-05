Роналду может пятый раз стать отцом

Родригес сопроводила одно из фото в «сториз» своего инстаграма подписью Baby Girl и перевязанным ленточкой сердечком.

Многие поняли это как намек на беременность Джорджины, которая вместе со своим мужем покинула остров Мадейра, где пара провела полтора месяца пандемии, чтобы улететь в Турин, где Роналду скоро возобновит тренировки с «Ювентусом».

Напомним, Родригес и Роналду воспитывают четырех детей: общую дочь, а также двоих сыновей и дочку Криштиану от суррогатных матерей.