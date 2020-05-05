Роналду может пятый раз стать отцом - Советский спорт
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05 мая 2020 12:44ФутболСергеев Иван

Роналду может пятый раз стать отцом

Подруга знаменитого футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес намекнула на то, что снова беременна.

Родригес сопроводила одно из фото в «сториз» своего инстаграма подписью Baby Girl и перевязанным ленточкой сердечком.

бэбиродригес

Многие поняли это как намек на беременность Джорджины, которая вместе со своим мужем покинула остров Мадейра, где пара провела полтора месяца пандемии, чтобы улететь в Турин, где Роналду скоро возобновит тренировки с «Ювентусом».

Напомним, Родригес и Роналду воспитывают четырех детей: общую дочь, а также двоих сыновей и дочку Криштиану от суррогатных матерей.

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