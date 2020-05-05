Дмитрий Селюк: «Локомотив» все время за всех платит. Это ненормально

«Смолов заявил, что намерен заключить с «Сельтой» полноценный контракт? - переспросил Селюк к интервью «Советскому спорту». - Давайте сначала дождемся, что будет с его нынешним договором аренды. Возможно, его и продлят до конца чемпионата, который завершится на пару месяцев позже, чем планировалось. Но в этом случае в странном положении окажется «Локомотив». Смолова покупали за десять миллионов у «Краснодара», потом платили ему большую зарплату – и будут продолжать платить, пока нападающий играет за «Сельту». Это не лучшая реклама менеджменту «Локо». Когда Смолов идет в аренду, платят москвичи. Когда берут в аренду Гжегожа Крыховяка и Жоау Мариу – то же самое. «Локомотив» все время всем платит. Это ненормально».

Напомним, Смолов, арендованный «Сельтой» у «Локомотива» до конча сезона-2019/20, 4 мая вернулся из Москвы в Виго. Прежде чем приступить к тренировкам, россиянин должен пройти 14-дневный карантин.