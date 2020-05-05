Сергей Семак: Благодаря пандемии мир станет немножко чище Главный тренер «Зенита» высказал свои предположения по поводу того, как коронавирус изменит жизнь.

Сергей Семак рассказал о том, как проводит время на карантине, а также поделился мнением по поводу того, как пандемия коронавируса изменит мир.

«Думаю, благодаря пандемии мир станет немножко чище, это точно, – рассказал Семак в интервью пресс-службе «Зенита». – Экология улучшится.

Что касается мира, он изменится, скорее всего. Люди сейчас понимают, каково работать и учиться дистанционно, обращать внимание на те вещи, которые мало замечали раньше.

Мир в любом случае изменится. К лучшему или худшему – сказать сложно. Но, к сожалению, даже переболевшие в острой фазе люди будут ощущать последствия этой болезни. Возможно, на протяжении всей жизни.

На карантине стараюсь делать как можно больше. Все что я могу – посвящать время детям. Мы очень много работаем, учимся играем, осваиваем нарды, шахматы и шашки. Есть, чем заняться. Я понял, что в большой семье в условиях карантина я никогда не скажу, что мне нечего делать.

Что касается моих личных тренировок — они совсем короткие. Делаю то же, что делают футболисты, какие-то упражнения проверяю на себе лично. Живем за городом, есть возможность выйти на улицу. Делаю иногда ускорения по своему участку небольшому, чтобы чуть-чуть хотя бы задохнуться и почувствовать усталость в мышцах, а голова лучше работала».

Чемпионат России был прерван 17 марта после 22 туров. «Зенит» лидирует в РПЛ, на 9 очков опережая «Локомотив» и «Краснодар».