Кокорин предложил 300 футболистам РПЛ скинуться по 300 тысяч Форвард «Сочи» Александр Кокорин запустил масштабный благотворительный челлендж.

Цель – собрать средства на дорогостоящую операцию Арнеллы Персаевой - девочки из Северной Осетии, страдающей спинальной мышечной атрофией.

«Я всегда занимаюсь благотворительностью, но никогда не люблю афишировать это, но... Сейчас не тот случай, ведь на спасение Арнеллы Персаевой осталось всего 3 недели! Знаю, что сейчас очень сложные времена для всех, но если для нас время на карантине тянется, то для этой девочки оно смертельно летит. Я вношу свой вклад и кидаю челлендж 300 футболистам РПЛ (основные игроки, без молодняка). Если каждый закинет по 300 тысяч – девочка будет жить. СМА – один из самых страшных диагнозов, и для лечения требуется, возможно, одно из самых дорогих лекарств – цена 2 125 000 долларов. 163 миллиона нужно, а всем миром собранно уже почти 73 миллиона. Осталось 90 миллионов, у нас 3 недели. Сделаем чудо вместе», - написал Кокорин в своем инстаграме.

Напомним, ранее он объявил о том, что намерен перечислить в фонд помощи Арнелле Персаевой миллион рублей. Кокорин доигрывает этот сезон на правах аренды в «Сочи», однако до 30 июня связан контрактом с «Зенитом». Со своим будущим футболист пока не определился.