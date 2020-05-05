Павел Худяков: У «Тамбова» нет возможности приобрести Мелкадзе - Советский спорт
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05 мая 2020 18:23ФутболШарафудинов Виктор

Павел Худяков: У «Тамбова» нет возможности приобрести Мелкадзе

23-летний нападающий принадлежит «Спартаку».

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал слухи о том, что клуб может выкупить у «Спартака» права на Георгия Мелкадзе, а затем перепродать нападающего в «Локомотив» или в «Рубин».

«Это все полная ерунда, – заявил Худяков в интервью ТАСС. – У Мелкадзе стоит сумасшедшая сумма выкупа – 7-8 миллионов долларов. Мы поднимали этот вопрос, когда он начал забивать, но дело в том, что у него большая зарплата и почти все платит «Спартак». Он у нас играет практически бесплатно. Мы бы очень хотели выкупить его. Но у нас нет такой возможности и нет возможности платить такую зарплату».

Новичок РПЛ «Тамбов» арендовал Мелкадзе у «Спартака» 1 сентября прошлого года. После этого перехода Георгий забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи в 13 матчах чемпионата России.

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