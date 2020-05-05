В менхенгладбахской «Боруссии» выявлено два случая заражения коронавирусом Имена заразившихся не сообщают.

Немецкая газета Rheinische Post сообщает, что по результатам тестов на COVID-19 в менхенгладбахской «Боруссии» было выявлено два случая заражения.

Издание не сообщает имен заразившихся. Известно только лишь то, что один из них футболист, а в второй – сотрудник клуба. Оба были отправлены на карантин.

Напомним, что на минувшей неделе было выявлено три случая заражения коронавирусом в «Кельне».

В бундеслиге собираются возобновить сезон уже 15 мая. После 25 туров команда из Менхенгладбаха занимает третье место, на 6 очков отставая от лидера турнира «Баварии».