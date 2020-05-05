В Италии перенесли на неопределенный срок совещание федерации футбола о возобновлении чемпионата Обсудить проблему собирались 8 мая.

Информагентство ANSA сообщает о том, что запланированное на пятницу 8 мая совещание Федерации футбола Италии перенесли на неопределенный срок. Причина – недостаток необходимой информации, ведь на повестке дня обсуждение вопроса о возобновлении сезона-2019/20.

В руководстве федерации рассудили, что необходимо больше времени для того, чтобы собрать всю необходимую информацию о развитии пандемии коронавируса.

За предыдущие сутки от последствий инфекции в Италии умерло 236 человек и было зафиксировано 1 075 новых случаев заражения.

Напомним, что на нынешней неделе итальянские клубы один за другим возобновляют тренировки. Заниматься на футбольных полях можно небольшими группами при соблюдении социальной дистанции. При этом футболисты обязаны регулярно сдавать тесты на COVID-19, а тем, кто вернулся в Италию из-за границы, придется провести две недели в карантине.

Чемпионат серии А был прерван 10 марта после 26 неполных туров из 38.