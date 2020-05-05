Министр спорта Италии: Нет оснований говорить, что сезон возобновится в середине июня Винченцо Спадафора прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса.

Министр спорта Итальянской Республики Винченцо Спадафора в интервью государственному телеканалу RAI высказался по поводу проблемы возобновления сезона в серии А.

«Если условия не позволят продолжить спортивные соревнования, то принимать решение о прекращении всех соревнований будет правительство, – заявил Спадафора. – Футбол не исключение.

Даже если чемпионат продолжится, матчи будут проходить без болельщиков. Это не обсуждается.

В последние дни наблюдается чрезмерное давление со всех сторон. Все просят правительство немедленно назначить дату возобновления чемпионата. Однако сегодня у нас нет оснований говорить, что можно будет возобновить соревнования в середине июня.

Все зависит от того, будут ли темы заражения продолжать падать. Я надеюсь, что чемпионат возобновится, но все должны быть в безопасности».

Напомним, что УЕФА рекомендовал национальным ассоциациям определиться по поводу завершения сезона к 25 мая.

За предыдущие сутки от последствий инфекции в Италии умерло 236 человек и было зафиксировано 1 075 новых случаев заражения.

Чемпионат серии А был прерван 10 марта после 26 неполных туров из 38.