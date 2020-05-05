В Испании собираются проводить матчи без зрителей до февраля следующего года Об этом рассказал вице-президент «Барселоны».

Жорди Кардонер, занимающий должность вице-президента ФК «Барселона», поделился мнением по поводу того, когда любители футбола вновь смогут посещать стадионы в Испании.

«Думаю, это будет очень сложно, – рассказал Кардонер в интервью ESPN. – Матчи чемпионата мы сможем проводить со зрителями не ранее февраля 2021 года. Безусловно, владельцы абонементов будут иметь преимущество в этой ситуации».

На данный момент в Испании надеются возобновить футбольный сезон в середине июня. Проводить все матчи оставшихся 11 туров сезона-2019/20 собираются без зрителей.