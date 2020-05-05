Бывший вице-президент «Реала» умер от коронавируса В Испании жертвами пандемии стали более 25 тысяч человек.

Амадор Суарес Вилья, занимавший должность вице президента «Реала» c 2006 по 2009 годы, скончался в возрасте 76 лет от последствий инфекции COVID-19. Об этом сообщает Marca.

Испанский бизнесмен пробыл в одной из больниц Сан-Себастьяна 40 дней, однако так и не смог победить болезнь. Когда Суарес Вилья работал в мадридском клубе, должность президента занимал Рамон Кальдерон.

Когда Суарес Вилья работал в мадридском клубе, должность президента занимал Рамон Кальдерон. За это время «Реал» дважды выиграл чемпионский титул, под руководством Фабио Капелло и Бернда Шустера.

Испания занимает второе место в мире после США по количеству случаев заражения коронавирусом (250 561 человек). С начала пандемии умерли 25 613 человек (в том числе 185 за последние сутки).

21 марта в возрасте 76 лет от осложнений на фоне инфекции скончался Лоренсо Санс, занимавший должность президента «Реала» с 1995 по 2000 годы.