СМИ: Куман пробудет в больнице до четверга В воскресенье 3 мая главный тренер сборной Голландии перенес сердечный приступ.

Французская газета L'Equipe сообщает, что главный тренер сборной Голландии Рональд Куман пробудет в больнице как минимум до четверга после сердечного приступа.

57-летний Куман был госпитализирован в одну из клиник Амстердама в воскресенье 3 мая. Тренеру была успешно сделана катетеризация сердца. Очередное обследование состоится сегодня.

Бывший футболист «Барселоны» и главный тренер «Аякса», «Валенсии» и «Эвертона» возглавил голландскую сборную в феврале 2018 года. Под его руководством оранжевые пробились в финал первого розыгрыша Лиги наций УЕФА, а также вышли в финальный турнир Евро-2020.