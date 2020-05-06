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06 мая 2020 12:40ФутболШарафудинов Виктор

Шести польским клубом разрешили возобновить групповые тренировки

Чемпионат Польши был прерван после 26 туров.

Медицинская комиссия Польского футбольного союза (PZPN) разрешила шести клубам возобновить тренировки с 6 мая. Разрешение получили «Шленск», «Пяст», «Ракув», «Гурник», «Заглембе» и «Погонь».

Все вышеперечисленные команды успешно провели проверку на коронавирус. Ни у кого из футболистов и тренеров не была выявлена инфекция.

В других 10 клубах польской экстракласы пока продолжают тестирование. Чемпионат Польши надеются возобновить 29 мая.

До вынужденной паузы в соревнованиях из-за пандемии коронавируса в чемпионате Польши было сыграно 26 туров. На первом этапе 16 команд играют в два круга, а затем разделившись на 2 восьмерки проводят еще по семь матчей, определяя чемпиона и участников еврокубков, а также тех, кто вылетает во второй дивизион.

На данный момент в турнире лидирует варшавская «Легия», набрав 51 очко и на 8 опережая «Пяст».

В 38-милионной Польше зарегистрировано 14 647 случаев заражения коронавирусом (+216 за последние сутки). Всего с начала пандемии от последствий инфекций умерло 723 человека.

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