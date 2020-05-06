Чемпионат Сербии возобновится 30 мая, плей-офф турнира отменен Решение было принято Футбольным союзом Сербии на специальном заседании, которое состоялось в среду, 6 мая.

Согласно принятому решению команды доиграют оставшиеся четыре тура чемпионата, плей-офф турнира был отменен, а также не будет разыгрываться турнир на понижение. Таким образом, в следующем сезоне Суперлиги примут участие 18 команд.

«Оставшиеся четыре тура Суперлиги сезона-2019/20 будут доиграны без плей-офф и плей-аут. 11 клубов проголосовали за данный формат завершения соревнований, а пять из них («Црвена звезда», «Партизан», «Чукарички», «Раднички Ниш» и «Спартак») выступили за участие во всех 11 оставшихся матчах чемпионата. В первой лиги Сербии лишь три клуба (из 16) проголосовали за участие во всех 11 турах чемпионата.

Также был принят календарь продолжения весенней части сезона, согласно которому 27-й тур будет сыгран 30 мая, а последний 30-й тур запланирован на 20 июня. Лиги более низкого и любительского уровня завершились 15 марта 2020 года и не будут возобновлены. Три оставшихся раунда Кубка Сербии будут состоять из одной встречи. Даты 3 июня (четвертьфинал), 10 июня (полуфинал) и 24 июня (финал)», - говорится в сообщении пресс-службы организации.