Мамаев компенсировал телеведущей Ушаковой 321 тысячу рублей Футболист «Ростова» Павел Мамаев возместил ущерб, нанесенный автомобилю Ольги Ушаковой.

Ранее ведущая Первого канала подала судебный иск на Мамаева и другого футболиста - нападающего «Сочи» Александра Кокорина - с требованием компенсировать ей издержки на ремонт автомобиля, пострадавшего во время массовой драки в центре Москвы в октябре 2018 года. За тот инцидент Мамаев и Кокорин отсидели почти год в колонии. Однако Ушакова тогда никаких денег не получила - и теперь обратилась в суд.

По словам адвоката Мамаева Игоря Бушманова, 6 мая требуемая сумма была единолично переведена полузащитником «Ростова» на счет телеведущей. Ушакова получила 321 тысячу рублей. На этом вопрос закрыт.