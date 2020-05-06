Андрей Талалаев: Все надеются, что пример Германии поможет другим Российский тренер Андрей Талалаев прокомментировал информации о возобновлении в мае чемпионата Германии.

- Все ждут начала футбола, не случайно Германия начинает первой из топ-5 лиг, они пострадали меньше, немцы дисциплинированны и педантичны. Все надеются, что их пример поможет другим, - рассказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Ранее телеканал Deutsche Welle сообщил, что правительство канцлера Ангелы Меркель, продолжающее смягчение мер по борьбе с коронавирусом в Германии, одобрило возобновление сезона бундеслиги в мае. При этом решение о том, когда именно возобновится чемпионат, остается за Немецкой футбольной лигой (DFL).