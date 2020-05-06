Бундеслига получила одобрение правительства на возобновление сезона в мае Решение, когда именно сезон возобновится остается за Немецкой футбольной лигой (DFL).

По информации Deutsche Welle, правительство канцлера Ангелы Меркель, продолжающее смягчение мер по борьбе с коронавирусом в Германии, одобрило возобновления сезона бундеслиги в мае.

Когда именно сезон возобновится, остается нерешенным, но он может стартовать уже во второй половине этого месяца. Руководство немецкой лиги в ближайший в четверг проведет специальную встречу, где, как ожидается, будут обсуждаться детали возобновления чемпионата.

Как отмечает издание, согласно утечкам документов, которые появляются в немецких СМИ, какова бы ни была дата, матчи будут проводиться только в том случае, если футболисты продут карантинный период в форме тренировочных сборов до возобновления сезона.

Ранее DFL сообщила, что было проведено 1724 теста на коронавирус в 36 клубах первой и второй бундеслиг. Образцы игроков и персонала команд были отобраны и исследованы пятью специализированными лабораторными группами по всей Германии. Десять случаев заражения было выявлено и доведено до сведения органов здравоохранения.