Чемпионат Турции возобновится 12 июня

Об этом сообщает радио RMC Sport, со ссылкой на президента Федерации футбола Турции (TFF) Нихата Оздемира.
Отмечается, что глава Федерации также подтвердил свое желание провести финал Лиги чемпионов в Стамбуле в конце августа.
Напомним, что финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов должен был состоятся 27 июня на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле, однако был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.
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