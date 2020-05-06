Чемпионат Турции возобновится 12 июня Чемпионат Турции по футболу, приостановленный с 19 марта из-за коронавируса, возобновится 12 июня.

Об этом сообщает радио RMC Sport, со ссылкой на президента Федерации футбола Турции (TFF) Нихата Оздемира.

Отмечается, что глава Федерации также подтвердил свое желание провести финал Лиги чемпионов в Стамбуле в конце августа.

Напомним, что финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов должен был состоятся 27 июня на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле, однако был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.