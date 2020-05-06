Смолов посетил офис «Сельты» и сдал тест на коронавирус Российский нападающий Федор Смолов прошел тестирование на коронавирус для возвращения к тренировкам с командой.

Как сообщает El Desmarque, Смолов прибыл с улыбкой на лице, пытаясь спрятаться под капюшоном толстовки.

Отмечается, что через некоторое время в офис «Сельты» прибыл датский полузащитник испанской команды Пионе Систо.

Напомним, Смолов вернулся в Испанию вечером 4 мая, когда начали собираться все команды испанской примеры. На этой неделе клубы Ла Лиги должны возобновить тренировки, однако российского форварда и датского хавбека ждет 14-дневный карантин.

Ранее врач «Сельты» Гарсия Кота прокомментировал ситуацию с российским нападающим, который, нарушив правила лиги, провел большую часть карантина в России.