«Манчестер Юнайтед» отказался от покупки Сачно этим летом Финансовые последствия, связанные с пандемией коронавируса, не позволят клубу АПЛ осуществить переход вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

Как сообщает Mirror, в связи со сложной финансовой ситуацией «манкунианцы» отказались от идеи оформить трансфер 20-летнего вингера этим летом.

Отмечается, что клуб не способен удовлетворить запросы немецкого клуба, поэтому было принято решение о переносе сделки на следующий год.

Напомним, что в апреле появилась информация, что Санчо согласовал условия личного контракта с английским клубом.

Ранее бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Инс выразил сомнение в способности Оле-Гуннара Сульшера добиться прогресса от Санчо.