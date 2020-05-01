Пол Инс: Мы не знаем, способен ли Сульшер вывести Санчо на следующий уровень - Советский спорт
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01 мая 2020 19:12Футбол

Пол Инс: Мы не знаем, способен ли Сульшер вывести Санчо на следующий уровень

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Инс выразил сомнение в способности Уле-Гуннара Сульшера вывести вингера «Боруссии» Джейдона Санчо на новый уровень.

  • - Иногда, игроку необходимо смотреть на менеджера команды и его тренерский штаб, а также на то, выведут ли они его на следующий уровень. Это решение, которое должен принять сам Санчо.

    Сульшер определенно пытается создать молодую команду, так что это поможет, но с точки зрения непосредственного управления и развития такого игрока, как Санчо, он совершенно неизвестен. Мы еще не видели никаких доказательств того, что Сульшер способен вывести игрока на следующий уровень.

    Он не пробыл в «Юнайтед» достаточно долго, чтобы это понять, а на предыдущих должностях у него не было возможности поработать с таким футболистами, - цитирует Инса Goal.com.

    Ранее экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл заявил, что «манкунианцам» не стоит увлекаться «погоней» за вингером дортмундской «Боруссии», отметив, что того нельзя отнести к категории мировых звезд, которые регулярно сезон за сезоном выигрывают европейские кубки и чемпионаты мира.

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