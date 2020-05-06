«Атлетико» сделает скидку на абонементы при их продлении на следующий сезон Испанский клуб компенсирует владельцам абонементов пропущенные матчи сезона-2019/20, которые в случае возобновления сезона пройдут при пустых трибунах.

Как сообщает пресс-служба «Атлетико», для владельцев абонементов на домашние матчи в нынешнем сезоне на следующий будет предусмотрена скидка в 20%.

Отметим, что на данный момент в Испании надеются возобновить футбольный сезон в середине июня. Проводить все матчи оставшихся 11 туров примеры сезона-2019/20 собираются без зрителей.

Ранее Жорди Кардонер, занимающий должность вице-президента «Барселоны», заявил, что матчи чемпионата Испании болельщики смогут посетить не ранее февраля 2021 года.