Возобновление чемпионата России по футболу зависит не от клубов, а от рекомендаций Правительства РФ - Советский спорт
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06 мая 2020 22:37Футбол

Возобновление чемпионата России по футболу зависит не от клубов, а от рекомендаций Правительства РФ

По информации «Советского спорта», исполком РФС 15 мая примет решение о возобновлении сезона, если получит одобрение со стороны руководства страны.

Президент РФС Александр Дюков остается твердым приверженцем завершения сезона по спортивному принципу - с проведением оставшихся 8 туров российской премьер-лиги. Однако для окончательного решения необходимо одобрение властей в соответствии с графиком поэтапного снятия на территории России режима самоизоляции. С высокой вероятностью это одобрение будет получено - и Россия не последует примеру Франции, где до сентября запретили все спортивные турниры.

В этом случае РФС 15 мая одобрит один из рассмотренных ранее клубами РПЛ вариантов возобновления чемпионата-2019/20 - с 21 или 28 июня. Кроме того, будет разработана схема, по которой на территорию РФ из-за рубежа к началу тренировок будут возвращены легионеры команд. То, что значительная часть клубов не заинтересована в продолжении сезона, принципиального значения не имеет. Информация о том, что уже 12 мая может быть принято решение о досрочном завершении чемпионата-2019/20, не соответствует действительности, так как подобный вердикт может быть вынесен только исполкомом РФС, дату проведения которого - 15 мая - никто не менял.

Добавим, что РПЛ обязана уведомить УЕФА о сроках и схеме проведения заключительной части сезона либо ее отмене до 25 мая. На исполкоме РФС 15 мая также будет официально утверждено досрочное завершение чемпионатов ФНЛ и ПФЛ.

Отметим, что в Германии 6 мая власти страны разрешили бундеслиге возобновить матчи уже в текущем месяце.

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