Чемпионат Англии завершат досрочно, если клубы откажутся играть на нейтральных аренах

Исполнительный директор ассоциации тренеров АПЛ Ричард Биван рассказал, что сезон в английской премьер-лиге может быть завершен досрочно, если клубы откажутся проводить оставшиеся матчи чемпионата на нейтральных полях.
Эту идею уже обсуждали на минувшей неделе на совещании клубов. Дело в том, что правительство Соединенного Королевства требует, чтобы футбольные матчи в случае возобновления сезона не проводились в местах с высокой плотностью населения. Проведение игр на домашних аренах клубов может побудить болельщиков собираться возле стадионов в нарушение всех карантинных ограничений.
«Правительство ясно дало понято, что проведение домашних матчей клубов в районах с высокой плотностью населения ставит под вопрос саму возможность соблюдения социальной дистанции, – цитирует Бивана Goal.com. – Футбол не должен отвлекать на себя дополнительные ресурсы Национальной службы здравоохранения».
Напомним, что чемпионат Англии был приостановлен после 29 неполных туров из 38.
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