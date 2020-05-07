В Корее футболистам рекомендовали не разговаривать во время матчей Коронавирус диктует свои правила игры.

Руководство Профессиональной футбольной лиги Кореи составило целый список дополнительных ограничений для футболистов на время пандемии коронавируса.

Goal.com сообщает, что во время матчей игрокам запретили плеваться и пожимать руки, а также рекомендовали не разговаривать, чтобы максимально уменьшить риск потенциального заражения коронавирусом.

Всех игроков, тренеров и обслуживающий персонал 12 клубов Кей-лиги протестировали на коронавирус. В случае обнаружения инфекции хотя бы у одного человека, всю команду будут отправлять на двухнедельный карантин.

Футбольный чемпионат в Южной Корее должен стартовать 8 мая.