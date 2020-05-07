«Милан» готов приобрести Депая у «Лиона» за 20 млн евро Французский клуб не попал в еврокубки.

Tuttomercatoweb сообщает, что «Милан» собирается приобрести у «Лиона» нападающего сборной Голландии Мемфиса Депая. Красно-черные готовы предложить 20 миллионов евро и процент от возможной следующей продажи форварда.

Контракт 26-летнего Депая рассчитан до лета 2021 года, и пока еще не был продлен. Есть и другая причина, по которой «Лион» может продать голландца – по итогам досрочно завершенного чемпионата Франции команда Руди Гарсии не попала в еврокубки, а значит клуб не получит существенной доли привычных доходов.

«Лион» приобрел голландца у «Манчестер Юнайтед» в январе 2017 года за 16 млн евро. В сезоне-2019/20 Мемфис забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи в 13 матчах лиги 1, а также отметился 5 мячами в 5 играх Лиги чемпионов.