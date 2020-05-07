В Нидерландах могут разрешить проводить спортивные соревнования с 1 сентября Чемпионат Голландии был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса без объявления чемпиона.

Британская газета The Guardian сообщает, что власти Королевства Нидерландов намерены разрешить проводить спортивные соревнования на территории страны с 1 сентября.

Именно эта дата может стать началом нового футбольного сезона в Голландии. Напомним, что национальный чемпионат был завершен досрочно после неполных 26 туров, а титул чемпиона остался не разыгранным. «Аякс» и АЗ должны выступить в Лиге чемпионов, а «Фейеноорд», ПСВ и «Виллем II» – в Лиге Европы.

Вчера 6 мая премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил об ослаблении карантинных мер. Так, например, с понедельника 11 мая можно будет заниматься гольфом и теннисом в развлекательных целях.