Глушаков вспомнил чемпионство «Спартака»: Банки с самогоном и гитара на заборе

Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков на своей странице в инстаграме поделился воспоминаниями о чемпионстве «Спартака» в сезоне-2016/17.
«Пока мы остаемся дома и пока неизвестно, что будет с этим сезоном, можно вспомнить что-то хорошее из прошлого, – написал Глушаков. – Тем более сегодня как раз тот день. Это было ровно три года назад – банки самогона, с гитарой на заборе и всеобщее единение и эйфория.
Респект Андрею Аршавину за разговор и воспоминания. Такие моменты остаются на всю жизнь — для всех болельщиков, для команды, для меня. Вспоминаю, как это было и что было потом. В архивах попробую найти видео про эту самую банку – такого еще никто не видел».
В дополнение к тексту Глушаков опубликовал отрывок своего интервью для телеканала «Матч ТВ».
Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 годы и был капитаном команды. Всего Денис провел в составе красно-белых 173 матча, забив 23 гола и сделав 10 результативных передач.
Летом прошлого года полузащитник перешел в «Ахмат».
Ровно три года назад «Спартак» под руководством Массимо Карреры оформил победу в чемпионате после того, как в 27-м туре ближайший преследователь красно-белых «Зенит» на своем поле проиграл «Тереку» со счетом 0:1.
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