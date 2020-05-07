Источник: Чемпионат Германии возобновится 16 мая В турнире осталось провести 9 туров.

Глава футбольного отдела немецкой газеты Bild Кристиан Фальк у себя в твиттере сообщил дату возобновления чемпионата Германии.

«Новое решение: в пятницу 15 мая игр не будет. Бундеслига начинается в субботу, 16 мая», – написал Фальк.

Власти ФРГ официально одобрили идею возобновления чемпионата бундеслиги во второй половине мая. Дату должна выбрать Немецкая футбольная лига.

Чемпионат Германии был приостановлен из-за пандемии коронавируса 13 марта после 25 туров. На нынешней неделе команды возобновили тренировки после проведения тестов на COVID-19.