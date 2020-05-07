Вратарь «Аталанты» Спортьелло вылечился от коронавируса О заражении стало известно еще 20 марта.

Футбольный клуб «Аталанта» на своем официальном сайте объявил о том, что 27-летний голкипер Марко Спортьелло выздоровел после заражения COVID-19.

За последние 48 часов Спортьелло дважды сдавал тесты на коронавирус, и они дали отрицательный результат.

В нынешнем сезоне Марко провел три матча в чемпионате Италии и один в Лиге чемпионов.

С 5 мая футболисты команды из Бергамо получили возможность тренироваться индивидуально на базе «Аталанты».