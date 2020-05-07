Хорхе Игуаин: Гонсало не может сейчас вернуться в «Ривер Плейт» Отец Гонсало Игуаина назвал фантастикой возможный переход сына из «Ювентуса» в «Ривер Плейт».

- Сейчас Гонсало не время возвращаться в «Ривер Плейт», у него все еще год контракта с «Ювентусом», и он ценит это. Мне не нравится рассуждать об этом, потому что на данный момент это фантастика. Европейский трансферный рынок слишком отличается от аргентинского, и такой футболист, как мой сын, не может сейчас вернуться в «Ривер Плейт», - приводит слова Хорхе Игуаина Goal.com со ссылкой на TNT Sports.

Ранее Calcio Mercato сообщила, что нежелание Игуаина возвращаться из Аргентины в Италию, может привести к расторжению действующего контракта с нападающим, а также вынудит «Ювентус» приступить к поискам альтернативы 32-летнему форварду.