Радимов – о критике Соболева в адрес Тихонова и Дзюбы: Как в басне про слона и Моську - Советский спорт
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07 мая 2020 22:22Футбол

Радимов – о критике Соболева в адрес Тихонова и Дзюбы: Как в басне про слона и Моську

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отреагировал на резонансное интервью форварда «Спартака» Александра Соболева.

«Ну что, красно-белые, завидую,что у вас такой игрок! - написал Радимов в твиттере. - Как в басне про слона и Моську. Тихонов у него не тот, сам он — первый после Дзюбы и Кокорина. Прогноз: максимум, что ждет Соболева, если вернется РПЛ, - место на скамейке с ромбиком на груди!».

Напомним, что арендованный «Спартаком» у «Крыльев Советов» 23-летний нападающий в интервью видеоблогеру Евгению Савину позволил себе достаточно смелые суждения об Андрее Тихонове и Артеме Дзюбе. Бывшего главного тренера «Крыльев» Соболев охарактеризовал как специалиста, не любящего молодых футболистов. А форварда «Зенита» обвинил в том, что тот повел себя не как «хороший друг» в истории с арестом и отправкой в колонию Александра Кокорина.

Добавим, что Соболев по окончании сезона-2019/20 должен заключить 4-летний контракт со «Спартаком» с зарплатой 1,2 млн евро в год.

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