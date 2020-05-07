Чемпионат Норвегии официально стартует 16 июня Правительство Норвегии разрешило возобновить матчи чемпионата страны с 16 июня.

Как сообщает пресс-служба Норвежской футбольной ассоциации (NFF), в четверг министр культуры Абид Раджа объявил о решении правительства возобновить футбольный сезон.

- Тренировочный процесс для команд высшего дивизиона может возобновиться уже сейчас. Матчи можно будет начать проводить с 16 июня, в соответствии с рекомендациями Федерации футбола Норвегии и органов здравоохранения, - рассказал Раджа.

- Мы очень рады, что командам дали зеленый свет для возобновления чемпионата, хотя вокруг матчей будет множество ограничений, в том числе пустые трибуны. Тем не менее, старт футбольного сезона принесет много радости и энтузиазма многим людям, - прокомментировал решение правительства президент Терье Свендсен.