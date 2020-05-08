В «Милане» выявлено три новых случая заражения коронавируса - Советский спорт
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08 мая 2020 10:18ФутболШарафудинов Виктор

В «Милане» выявлено три новых случая заражения коронавируса

В марте инфекцию обнаружили у технического директора клуба Паоло Мальдини и его сына Даниэля, хавбека молодежной команды.

Итальянский журналист Николо Скира на своей странице в твиттере сообщил, что по результатам проверки на COVID-19 было выявлено три новых случая заражения в «Милане».

«COVID-19 по-прежнему силен в мире футбола, – написал Скира. – Вдобавок к шести новым случаям заражения в «Фиорентине» и четырем в «Сампдории», три позитивных теста на коронавирус сделали в «Милане». Рестарт серии А становится все труднее организовать».

Чемпионат Италии был приостановлен 10 марта. На нынешней неделе игроки многих итальянских клубов возобновили индивидуальные тренировки.

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