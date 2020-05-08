Рангник подтвердил факт переговоров с «Миланом» Немецкий тренер может возглавить красно-черных в следующем сезоне.

Бывший тренер «РБ Лейпциг» Ральф Рангник, ранее отрицавший возможность своей работы в «Милане», в интервью немецкой газете Bild все-таки подтвердил, что переговоры имели место, но были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

«Милан» обратился ко мне, о чем я сообщил руководству компании «Ред Булл», – рассказал Рангник. – Были переговоры с моим агентом, однако затем везде начались проблемы с коронавирусом, и мы взяли паузы.

Я не могу полностью исключить того, что буду работать в «Милане». Однако в данный момент у клуба и итальянской лиги есть более важные дела».

С 2015 по 2019 годы Рангник работал в «РБ Лейпциг» на разных должностях и в том числе дважды занимал пост главного тренера. Под его руководством команда вышла в бундеслигу в 2016 году, а в прошлом сезоне заняла третье место, получив право выступить в Лиге чемпионов. В данный момент 61-летний Рангник занимает пост главы футбольного отдела компании «Ред Булл», которой принадлежат немецкий «РБ Лейпциг» и австрийский «Ред Булл Зальцбург».

«Милан» занимает седьмое место в турнирной таблице серии А, набрав 36 очков в 26 турах. С 9 октября команду тренирует Стефано Пиоли, сменивший Марко Джампаоло, под чьим руководством красно-черные начинали нынешний сезон.