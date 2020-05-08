Футболист «Тоттенхэма» закончил службу в армии с грамотой - Советский спорт
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08 мая 2020 12:19ФутболСергеев Иван

Футболист «Тоттенхэма» закончил службу в армии с грамотой

Один из лидеров лондонского клуба АПЛ Сон Хын Мин отличился в стрельбе.

Сон Хын Мин проходил обязательную для граждан Южной Кореи службу в морской пехоте на острове Джеджу. Как победитель Азиатских игр 2018 года, он мог отслужить не 21 месяц, а все три недели. За это время нападающий научился отменно стрелять. Выбив 10 мишеней из 10, Сон Хын Мин был удостоен специальной грамоты.

В выходные футболист вернется в расположение «Тоттенхэма». Однако начать тренировки с командой Жозе Моуринью он сможет только после обязательного доя всех прибывающих в Великобританию из-за границы 14-дневного карантина.

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