Футболист «Тоттенхэма» закончил службу в армии с грамотой

Сон Хын Мин проходил обязательную для граждан Южной Кореи службу в морской пехоте на острове Джеджу. Как победитель Азиатских игр 2018 года, он мог отслужить не 21 месяц, а все три недели. За это время нападающий научился отменно стрелять. Выбив 10 мишеней из 10, Сон Хын Мин был удостоен специальной грамоты.

В выходные футболист вернется в расположение «Тоттенхэма». Однако начать тренировки с командой Жозе Моуринью он сможет только после обязательного доя всех прибывающих в Великобританию из-за границы 14-дневного карантина.