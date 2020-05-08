Россия предоставила УЕФА гарантии проведения матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге Новость сообщил генеральный директор оргкомитета российской части ЧЕ Алексей Сорокин.

Россия предоставила Европейскому союзу футбольных ассоциаций правительственные гарантии готовности провести матчи Евро-2020 в следующем году. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и один четвертьфинал.

«Дело обстоит хорошо, гарантии подписаны, – заявил генеральный директор Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин в интервью ТАСС. – Правительством РФ и заинтересованными ведомствами проделана очень большая и эффективная работа, невзирая на все особенности момента. Все согласования получены, самое главное, что гарантии подписаны председателем правительства, они переданы в УЕФА, как и корпус соглашений, которые были подписаны на заявочной стадии.

Сейчас мы продолжаем подготовку к Евро. Никаких сомнений и колебаний нет. Мы это документально подтвердили в главной европейской футбольной организации».

Из-за пандемии коронавируса Евро-2020 был перенесен на лето следующего года. В Санкт-Петербурге запланировано проведение трех матчей группового этапа (Бельгия – Россия, Финляндия – Россия и Финляндия – Бельгия), а также одного четвертьфинала.