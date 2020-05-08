Источник: Пьянич согласился перейти из «Ювентуса» в «Барселону» Боснийского полузащитника оценивают в 52 млн евро.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что 30-летний хавбек Миралем Пьянич дал согласие на переход из «Ювентуса» в «Барселону».

В данный момент чемпионы Италии и Испании ведут переговоры о трансфере. Сумма сделки может составить от 50 до 60 миллионов евро. Ранее итальянская пресса утверждала, что «Ювентус» хочет обменять Пьянича на 23-летнего бразильского полузащитника каталонцев Артура.

Пьянич перешел в «Ювентус» из «Ромы» в июле 2016 года за 32 млн евро. В нынешнем сезоне босниец отметился 3 голами и 4 результативными передачами в 22 матчах серии А.