В стартовом матче чемпионата Кореи «Чонбук» обыграл «Сувон»

В Южной Корее стартовал футбольный сезон. В первом матче чемпионата «Чонбук Хендэ Моторз» обыграли «Сувон Самсунг Блюуингз» со счетом 1:0. Игру провели при пустых трибунах.
Единственный гол на 84-й минуте забил ударом головой 41-летний нападающий Ли Дон Гук, полуфиналист чемпионата мира 2002 года.
«Сувон» доигрывал матч вдесятером. На 75-й минуте был удален австралийский полузащитник Терри Антонис.
Изначально чемпионат Кореи должен был стартовать 29 февраля, но начало соревнований пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.
Все 12 клубов кей-лиги провели проверку на COVID-19.
«Чонбук» – чемпион Кореи предыдущих трех сезонов. Всего клуб выигрывал национальный чемпионат семь раз.
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