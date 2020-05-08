В стартовом матче чемпионата Кореи «Чонбук» обыграл «Сувон» - Советский спорт
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08 мая 2020 15:08ФутболШарафудинов Виктор

В стартовом матче чемпионата Кореи «Чонбук» обыграл «Сувон»

Футбольный мир постепенно приходит в себя после паузы в соревнованиях.

В Южной Корее стартовал футбольный сезон. В первом матче чемпионата «Чонбук Хендэ Моторз» обыграли «Сувон Самсунг Блюуингз» со счетом 1:0. Игру провели при пустых трибунах.

Единственный гол на 84-й минуте забил ударом головой 41-летний нападающий Ли Дон Гук, полуфиналист чемпионата мира 2002 года.

«Сувон» доигрывал матч вдесятером. На 75-й минуте был удален австралийский полузащитник Терри Антонис.

Изначально чемпионат Кореи должен был стартовать 29 февраля, но начало соревнований пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

Все 12 клубов кей-лиги провели проверку на COVID-19.

«Чонбук» – чемпион Кореи предыдущих трех сезонов. Всего клуб выигрывал национальный чемпионат семь раз.

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