Помощник президента РФ Орешкин стал председателем совета директоров ЦСКА

Официальный сайт ЦСКА сообщает, что по итогам заседания совета директоров клуба был избран новый председатель совета.
Им стал помощник президента Российской Федерации, член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин. Должность заместителя занял президент ЦСКА Евгений Гинер.
После 22 туров ЦСКА занимает пятое место в чемпионате России, набрав 36 очков. От занимающего третье место «Краснодара» армейцы отстают на 5 очков.
Турнир РПЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса 17 марта.
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