В «Интере» не нашли коронавирус Проверку прошли футболисты и тренерский штаб первой команды.

Официальный сайт миланского «Интера» сообщает, что в клубе успешно провели проверку на COVID-19. Ни у кого из игроков и членов тренерского штаба инфекция не была обнаружена.

Тренировочный процесс в команде Антонио Конте продолжается. Сегодня во второй половине дня футболисты проведут дополнительные занятия.

Напомним, что ранее новые случая заражения были выявлены в «Фиорентине», «Сампдории» и «Милане».

Чемпионат Италии был приостановлен из-за пандемии 10 марта после неполных 26 туров. С 4 мая на территории страны спортсменам разрешили проводить индивидуальные тренировочные занятия с соблюдением социальной дистанции.