Защитник «Атлетико» Лоди заразился коронавирусом Такой информацией располагает Globo Esporte.

Защитник мадридского «Атлетико» Ренан Лоди заразился коронавирусом.

Согласно источнику, у игрока обнаружены незначительные симптомы инфекции, но он чувствует себя хорошо.

Отмечается, что бразилец находится на самоизоляции в Мадриде.

22-летний Лоди перебрался в «Атлетико» летом 2019 года. В текущем сезоне он провел 33 матча, забил один гол и отдал три голевых паса.