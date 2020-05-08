Защитник «Атлетико» Лоди заразился коронавирусом

Защитник мадридского «Атлетико» Ренан Лоди заразился коронавирусом.
Согласно источнику, у игрока обнаружены незначительные симптомы инфекции, но он чувствует себя хорошо.
Отмечается, что бразилец находится на самоизоляции в Мадриде.
22-летний Лоди перебрался в «Атлетико» летом 2019 года. В текущем сезоне он провел 33 матча, забил один гол и отдал три голевых паса.
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