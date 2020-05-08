Комбаров – о возобновлении РПЛ: Ничего страшного, если будем играть три матча в неделю

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров считает, что нынешний сезон должен быть доигран.
«Если не доигрывать чемпионат, как определить чемпиона и тех, кто вылетит? Самое справедливое – это доиграть. Чтобы не осталось вопросов ни по вылету, ни по чемпионству, ни по Лиге чемпионов.
Надо доиграть, максимально уплотнив график. Ничего страшного не случится, даже если будем играть три матча в неделю», – цитирует Комбарова «Матч ТВ».
Напомним, чемпионат России, как и ряд других лиг, был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Что касается «Крыльев», то в текущем сезоне самарский клуб занимает предпоследнее, 15-е место в таблице, набрав 22 очка.
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