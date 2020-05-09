Эмери считает, что Д. Комбаров мог бы заиграть в чемпионате Испании Специалист знаком с игроком по работе в московском «Спартаке».

Бывший главный тренер «Севильи», «ПСЖ» и «Арсенала» Унаи Эмери назвал футболистов, которые могли бы проявить себя в испанской примере.

«Думаю, практически все игроки «Арсенала» и «ПСЖ». Также могу назвать Дмитрия Комбарова. Это защитник, левша. Мы работали в «Спартаке», – цитирует Эмери AS.

В данный момент 33-летний Комбаров выступает за самарские «Крылья Советов».

В текущем сезоне он провел 16 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле.