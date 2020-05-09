Эмери считает, что Д. Комбаров мог бы заиграть в чемпионате Испании

Бывший главный тренер «Севильи», «ПСЖ» и «Арсенала» Унаи Эмери назвал футболистов, которые могли бы проявить себя в испанской примере.
«Думаю, практически все игроки «Арсенала» и «ПСЖ». Также могу назвать Дмитрия Комбарова. Это защитник, левша. Мы работали в «Спартаке», – цитирует Эмери AS.
В данный момент 33-летний Комбаров выступает за самарские «Крылья Советов».
В текущем сезоне он провел 16 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле.
Дмитрий Селюк: Не знаю, посадят ли Кикнадзе, но от футбола его могут отстранить пожизненно Известный футбольный агент прокомментировал свое обращение в Генпрокуратуру по факту смерти 22-летнего футболиста фарм-клуба «Локо» Иннокентия Самохвалова. 08.05.2020 16:32 Футбол Григорьевская Юлия Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше Сильнейший теннисист России стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной, рассказав о Смолове и Дзюбе, Надале и Федерере. 29.04.2020 00:00 Теннис Григорьевская Юлия Мария Агапова: Если надо, Уайт организует и девятый бой Хабиба с Фергюсоном Казахстанский боец рассказала о подписании контракта с UFC, тяжелых травмах, конфликтах и коррупции в боях, а также о планах написать картину собственной кровью. 03.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав Гэтжи попробует сломать Фергюсона, а Олейник – придушить Вердума. Главное о турнире UFC 249 Сильнейшая лига мира приготовила 11 крутых поединков для фанатов спорта. Алексей Олейник дерется с бывшим чемпионом, который выигрывал у братьев Емельяненко. 09.05.2020 08:11 ММА Ващенко Сергей ИИХФ, а слабо прокатить Гретцки так, как ты это сделала с Фирсовым? Очередная горячая колонка обозревателя «Советского спорта» Виталия Славина. 08.05.2020 22:14 Хоккей Славин Виталий От Испании до Белоруссии, от Зидана до Трпишовски. Рейтинг футбольных тренерских школ Увы, ни один российский специалист не входит даже в Топ-50 лучших тренеров Европы. 09.05.2020 10:00 Футбол Зибрак Артем Помощник Путина возглавил ЦСКА, «Монреаль» подписал Романова, а Хабиб ставит на Гэтжи В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера. 09.05.2020 08:06 Футбол Кузнецов Дмитрий Бой Федора Емельяненко в России перенесен. Главное в ММА за неделю «Советский спорт» рассказывает о главных событиях в мире ММА за прошедшую неделю. 04.05.2020 09:00 ММА Ващенко Сергей «Почему Абдул? Я бы и сам хотел знать!» Лидер-бомбардир чемпионата Словакии перебирается в КХЛ. Кто этот парень? 07.05.2020 17:02 Хоккей Кузютина Елена Рекорды Бьорндалена и Фуркада – вовсе не вечные. Многие из них скоро побьет Бе После того, как этой весной Мартен Фуркад завершил карьеру, Йоханнес Бе лишился главного конкурента. Может ли он превзойти достижения француза и Бьорндалена? 03.05.2020 00:00 Биатлон Тигай Лев