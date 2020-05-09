Данни поздравил россиян с Днем Победы Португалец завершил карьеру в январе этого года.

Бывший капитан «Зенита» Мигель Данни оставил запись в соцсети, посвященную Победе в Великой Отечественной войне.

«С Днем Победы, Россия», – написал футболист на русском языке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Danny Gomes (@danny_d10b10f6) 9 Май 2020 в 12:03 PDT

Напомним, Данни также выступал в составе московского «Динамо» с 2005 по 2008 год. В его активе 113 матчей, 20 голов и 26 голевых передач.

За «Зенит» он провел 256 матчей, забил 68 голов и 73 раза ассистировал партнерам. В питерском клубе он играл с 2008 по 2017 год.