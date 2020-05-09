Мэйвезер опроверг слухи о своем возвращении на ринг Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мэйвезер заявил, что не намерен возвращаться на ринг.

- Я не ушел бизнесом. Буду ли я драться с Макгрегором? Люди зарабатывают 370 миллионов долларов. Я делаю это за одну ночь. Я заработал более 320 миллионов долларов дважды. Это заняло у меня всего 36 минут или 28 минут, что-то в этом роде. Я могу заработать больше денег, чем любой другой боец. Даже если бы мы с Макгрегором сделали это снова, это было бы развлечение и бизнес, а не бокс - вообще никакого бокса. Я закончил, я в отставеке, и наслаждаюсь жизнью и мне это нравится. Если я вижу возможность получить немного удовольствия и заработать 600 миллионов долларов - почему бы и нет? - цитирует Мэйвезер -младшего Sun.

Напомним, что в британских СМИ появилась информация, что Мэйвезер может вернуться на ринг ради боя с американцем Эдриэном Бронером.

Ранее Мэйвезер заявил, что готов встретиться на ринге с Хабибом Нурмагомедовым или провести еще один поединок с ирландцем Конором Макгрегором при условии, что получит за бой не менее 600 миллионов долларов долларов.